” لوكهيد مارتن ” : المملكة تمتلك أكبر أساطيل طائرات هيركيوليز

نايف السالم(صدى):

صرحت شركة ” لوكهيد مارتن ” ، عملاق الصناعات العسكرية الأمريكية، أن المملكة تمتلك أكبر أساطيل طائرات ” هيركيوليز ” للنقل العسكري حول العالم.

وأضافت الشركة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” هل تعلم بأن السعودية، تحتضن أحد أكبر أساطيل طائرات هيركيوليز، للنقل العسكري حول العالم ” .

يجدر الإشارة إلى أن ” الصقور السعودية ” ، تمتلك العشرات من طائرات ” لوكهيد سي-130 هيركوليز ” ، وهي طراز من الطائرات يحمل في العادة قوات العمليات الخاصة، للقفز بالمظلات من ارتفاعات منخفضة، أو الهبوط للقيام بأعمال هجومية في عمق الأراضي المعادية، وكذلك لأغراض الشحن والدعم الجوي.

يُذكر أن عائلة ” الهيركيوليز ” أطول فترة زمنية، للإنتاج المستمر، أكثر من أي طائرة عسكرية أخرى في التاريخ، وذلك خلال أكثر من 50 عامًا من الخدمة، وشاركت هذه العائلة من الطائرات في نقل العسكريين والمدنيين، وفي عمليات لإغاثة الإنسانية.