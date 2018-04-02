” قطان ” عن المسجون السعودي بمصر: لا صحة لعدم تفاعل السفارة مع قضيته

القاهرة(صدى):

أعلن أحمد قطان، وزير الدولة للشؤون الإفريقية، والسفير السابق للمملكة بالقاهرة، عن آخر المستجدات في قضية المواطن السعودي المسجون بمصر، الذي تم توجيه انتقادات للسفارة، بالتقصير في حقه.

وأوضح ” قطان ” أنه لا صحة، لعدم تفاعل السفارة مع قضيته، وأنه لا أحد في سفارة المملكة بمصر، بما فيهم السفير يجرؤ على التقصير، في حق المواطنين، مشيرًا إلى أن السفارة، لديها طاقم؛ للدفاع عن المتهمين على مستوى في مصر.

أما فيما يتعلق بتصريحات أسرة المواطن، بأنه محبوس ظلمًا، بعد استدراجه من قبل مصري، وأن السفارة لم تتحرك في ملفه، قال ” قطان ” ، أنه تم تشكيل فريق كامل؛ للدفاع عن المواطن، حتى تنتهي قضيته.

يجدر الإشارة إلى أن جلسة المواطن المسجون، كانت الخميس الماضي، لكنها تأجلت لشهر مايو المقبل؛ بسبب انشغال القضاة، بالانتخابات الرئاسية، التي أجريت مؤخرًا في مصر، نافيا وجود أي تعمد، من قبل الحكومة المصرية في تأجيل محاكمته.

يُذكر أن السلطات المصرية، أوقفت المواطن عايد مرعيد العنزي، منذ أكثر من نصف عام؛ لاتجاره بعملة مزيفة، بعد ضبطه وبحيازته 100 ألف دولار أمريكي مزيف، حيث حصل عليها وفقا لقوله من شريك أعمال مصري بالقاهرة، وذلك على خلفية إنشاء مشروع؛ لتأجير السيارات بمصر، لكن لم يتم محاكمته حتى الآن.