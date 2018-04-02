فيضانات عارمة تجتاح شوارع لندن وتعطل حركة المرور

لندن(صدى):

شهدت العاصمة البريطانية ” لندن ” ، اليوم الاثنين، فيضانات عارمة تجتاح شوارعها، الأمر الذي نتج عنه غرق السيارات في مياه الأمطار، وتعطل الحركة المرورية في بريطانيا.

حيث حذر مكتب الأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة، أمس الأحد، من هطول كثيف للأمطار والثلوج فى أنحاء مختلفة من البلاد، منذرًا باحتمال حدوث فيضانات وتعطل حركة المواصلات.

كما توقع مكتب الأرصاد البريطاني، أنه من المحتمل حدوث حالات انقطاع بالتيار الكهربى فى أنحاء البلاد، وكذلك انقطاع الطرق المؤدية إلى عدد من القرى قرب إسكتلندا.

يشار إلى أنه قد تم تأجيل رحلات الحافلات والقطارات في لندن، حيث قد تتسبب الفيضانات فى مشاكل بالقيادة للسائقين، فضلًا عن إغلاق عدد من الطرق بالعاصمة البريطانية.