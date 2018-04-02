اتفاقية زراعية وبحثية وتدريبية بين مجلس الجمعيات التعاونية وجمعية العلوم الزراعية

سعيد العجل(صدى):

أبرم مجلس الجمعيات التعاونية اتفاقية تعاون مع الجمعية العلمية للعلوم الزراعية بجامعة الملك سعود اليوم الاثنين، وذلك في مقر كلية علوم الأغذية والزراعة في الجامعة على هامش المؤتمر الحادي عشر لمفاهيم استدامة الموارد الطبيعية ومستقبل التنمية الزراعية في ظل رؤية 2030، حيث يأتي التوقيع بين الطرفين من منطلق تعزيز الجهود وتبادر الخبرات تحقيقاً للتكامل بين الطريفين، وتأكيداً لأهمية التعاون المشترك فيما يتعلق ببرنامج الشراكة الزراعية، البحث والتدريب.

من جهته، أكد الدكتور عبدالله بن سعيد كدمان رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية، أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق شراكة زراعية وبحثية وتدريبية بين المجلس والجمعية في مجال العلوم الزراعية، التعاون بين منسوبي المجلس والجمعيات التعاونية الزراعية (ببرامج العلوم الزراعية) والجمعية في المجالات الزراعية والإجراءات البحثية والعلمية.

وأضاف كدمان أن مجالات التعاون تتمحور حول المشاريع البحثية والتي تشتمل على البحوث الزراعية وبحوث العلوم الأساسية في مجالات الزراعة التي يتفق الطرفان على إجرائها بالمجلس، بحيث تكون هذه البحوث بإشراف مشترك من باحثي المجلس والجمعية بما يتماشى مع الاستراتيجية البحثية في المملكة، وبما يعود بالنفع للفئات التي يخدمها مجلس الجمعيات التعاونية..

وزاد أن مجالات التعاون تشمل كذلك التعليم والتدريب والذي يتضمن استحداث برامج تدريبية في مجال الزراعة والبحوث الزراعية بإشراف مشترك من المجلس والجمعيات السعودية للعلوم الزراعية على أن يتم توفير مقاعد تدريبية بغرض إقامة الدورات عن طريق إدارة مشاريع الإرشاد الزراعي بالمجلس حسب الآلية المتعارف عليها بدون مقابل مادي، موضحاً أن الاتفاقية تستهدف المهندسين الزراعيين والفنيين المتدربين من داخل المجلس والجمعيات التعاونية الزراعية، بالإضافة إلى عقد دورات وورش عمل ومؤتمرات مشتركة، وترتيب أيام توعية يقوم المجلس بدعمها مادياً والإشراف عليها وتنظمها الجمعية مع مراعاة ما سيرد في المادة السابقة.

وأشار كدمان إلى أن الاتفاقية تشمل على أن تكون الجمعية (بيت الخبرة) لدراسة العلوم الزراعية وتصميم البرامج لها وفق أحدث الدراسات العملية في هذا المجال، والاستعانة بالموظفين المؤهلين من الطرف المجلس كمتحدثين رسميين في المناسبات العلمية كالمؤتمرات، الندوات، والاجتماعات وغيرها التي تقيمها الجمعية.

وتمنى كدمان أن يكون أثر هذه الاتفاقية ملحوظاً في القريب العاجل على الجمعيات التعاونية الزراعية وأن تستفيد منها في تطوير العمل التعاوني الزراعي، مقدماً شكره للجمعية العلمية للعلوم الزراعية على ما تقدمه من جهود علمية لخدمة القطاع الزراعي بشكل عام.