بالفيديو.. زعيم كوريا الشمالية يحتفي بفناني ” سيئول “

سول(صدى):

أعلنت وزارة الثقافة في كوريا الشمالية، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وزوجته، حضرا حفلًا غنائيًا، لفرق موسيقى البوب الكورية الجنوبية.

وتُعد هذه الرحلة، أول رحلة فنية لفرق موسيقية، من كوريا الجنوبية تصل إلى الجزء الشمالي، من شبه الجزيرة الكورية، منذ 10 سنوات على الأقل، وسط استعدادات لقمة بين رئيسي البلدين.

وفي هذا السياق، أوضح دو جونغ هوان، وزير الثقافة في كوريا الشمالية، أن ” كيم ” أظهر اهتمامًا بالحفل، وطرح بعض الأسئلة عن الأغنيات وكلماتها.

يجدر الإشارة إلى أن ” كيم ” ، عبر عن إعجابه بالأغنيات والموسيقى، كما توجه إلى كواليس الحفل؛ لالتقاط صور مع نجوم الغناء من كوريا الجنوبية.