” الجابر ” يوجه رسالة للغامدي قبل رحيله لمانشستر يونايتد

طلال الغامدي(صدى):

أشاد الأسطورة سامي الجابر نجم نادي الهلال والمنتخب، اليوم الأثنين، بقرار رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بتكفله بمعسكر إعدادي خاص للاعب الاتحاد عبد الرحمن الغامدي في مانشستر يونايتد.

وقال ” الجابر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” يستحق عبدالرحمن الغامدي و اتمنى ان يستغل الفرصة التي قدمت له من معالي رئيس الهيئة و يثبت انه استثمار ناجح و على قدر عالي من المسئولية “.

وقدم الغامدي أمس في مباراة الباطن في إطار بطولة كأس الملك اداء مميز؛ حيث أحرز هدفين وساهم في صناعة هدف، والتسبب في ضربة جزاء للعميد في المباراة التي انتهت بسداسية مقابل هدفين.