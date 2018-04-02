مؤشر السوق يتراجع للجلسة الرابعة على التوالي

عادل الحربي(صدى):

واصل مؤشر السوق تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي، ليغلق جلسة اليوم الاثنين، على تراجع بنسبة 0.2% فاقدًا 17 نقطة عند مستوى 7783 نقطة.

وبلغت القيمة الإجمالية لتداولات اليوم نحو 4.3 مليار ريال، تقاسمتها أكثر من 109 آلاف صفقة، ارتفعت خلالها أسهم 89 شركة فيما أغلقت أسهم أسهم 87 شركة على تراجع.

وسجل سهم ” وفا للتأمين ” أدنى إغلاق في نحو عامين، حيث تراجع بنسبة 3% عند 16.20 ريال، فيما أغلق سهم ” مكة للإنشاء ” منخفضًا بنسبة 2% عند 74.90 ريال.

وهبط سهم ” دار الأركان ” بأكثر من 5% عند 12.10 ريال، بينما تراجع سهم ” سابك ” بشكل طفيف فاقدًا 1% فقط عند 115.60 ريال، حيث كانت أسهم شركات ” دار الأركان, أسمنت الجنوب, الأسمنت السعودي, وفا للتأمين, وبدجت السعودية ” الأكثر انخفاضًا في التعاملات.

وفي المقابل تصدر سهم ” المصافي ” ارتفاعات اليوم بأكثر من 8% عند 43.90 ريال، وارتفع سهم ” الأندلس العقارية ” بنحو 5% عند 22.92 ريال، حيث كانت أسهم شركات ” المصافي, مجموعة السريع, أسواق عبدالله العثيم, الأندلس, وإكسترا ” الأكثر ارتفاعًا.

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية ” نمو ” اليوم، مرتفعًا 23.78 نقطة ليقفل عند مستوى 2936.73 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليون ريال, وسط عدد الأسهم المتداولة أكثر من 112 ألف سهم تقاسمتها 177 صفقة.