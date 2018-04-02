بالفيديو.. ” وشهد شاهد من أهلها ” موظف قطري يصرخ: علينا ديون

طلال الضوي(صدى):

تدخل المقاطعة العربية لدولة قطر، شهرها التاسع وما زال النظام القطري مصرّ على أفعاله غير الرشيدة، وبالرغم من أن كافة المؤشرات تدل على تدهور الوضع الاقتصادي القطري داخلياً وخارجياً، إلا أن تنظيم الحمدين لا يعترف بالهزيمة.

وأظهر مقطع فيديو لموظف قطري بإحدى الشركات الحكومية يدعى ناصر بن سالم الفريد، يشتكي من إنهاء خدمات المواطنين من وظائفهم في الشركة التي يعمل بها، موجهاً رسالة إلى تميم بن حمد قائلاً : ” عندنا بيوتنا وعيالنا.. منين نصرف عليهم ” .

كما اشتكى مواطن آخر في المقطع، ويدعى عمرو الحمد المري، من إغلاق الشركة وهو عليه ديون كثيرة.

ويأتي هذا المقطع ليدل على تأثر الشركات الحكومية في قطر بالمقاطعة العربية، وتدهور الوضع الذي بات يؤرق الشعب القطري؛ نظراً لأن تنظيم المدين يصر على دعمه للإرهاب وتطبيعه مع الكيان الصهيوني.