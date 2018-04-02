” الشورى ” يؤجل التصويت على توصيات ” زواج القاصرات “

نايف السالم(صدى):

قرر مجلس الشورى تأجيل التصويت على توصيات موضوع ” زواج القاصرات ” لإخضاع الموضوع لمزيد من الدراسة.

وأوضح الحساب الرسمي للمجلس على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن: ” لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية رأت تأجيل طرح وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات- في جلسة سابقة- بشأن دراسة موضوع (الزواج المبكر للفتيات/ زواج القاصرات) وذلك إلى جلسة قادمة لمزيد من الدراسة. ”

ويذكر، أنه من بين التوصيات التي قدمتها اللجنة أن: تضمن وزارة الصحة إجراءات فحص ما قبل الزواج، وما يلزم من ضوابط تضمن عدم إجراء الفحص لأي فتاة دون سن الثامنة عشرة إلا بناءًا على طلب من المحكمة المختصة، كما طالبت بقصر عقد الزواج لمن هن دون سن الثامنة عشرة على المحكمة المختصة.