السلطات التركية تأمر باعتقال رجل الدين فتح الله جولن

أنقرة(صدى):

أمرت السلطات التركية بإلقاء القبض على رجل الدين فتح الله جولن برفقة سبعة آخرين، وذلك على خلفية واقعة اغتيال السفير الروسي في أنقرة عام 2016.

واتهم أردوغان، رجل الدين الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا بتدبير التحركات العسكرية في يوليو 2016، كما ادعى أنه يقف وراء حادث اغتيال السفير الروسي، وهو الأمر الذي ينفيه ” جولن ” .

ومن الجدير بالذكر، إنه يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا غدًا الثلاثاء، في زيارة تستغرق يومين سيلتقى خلالها نظيريه التركي رجب طيب إردوغان والإيرانى حسن روحاني.