بعد التوصل معه لاتفاق نهائي.. كوزمين يبيع الهلال مقابل عرض صيني

ماجد محمد(صدى):

فضل المدرب الروماني كوزمين أولاريو، تولي مهام تدريب نادي صيني، على أن ينتقل إلى الهلال.

وكان الاتفاق بين كوزمين والزعيم اكتمل؛ لقيادة الزعيم بداية من الموسم الجديد، مقابل 3 ملايين دولار في العام الواحد.

وكان كوزمين تلقى عرضا ضخمًا من نادي جيانجسو سونينج الصيني، لخلافة الإيطالي فابيو كابيلو الذي فض التعاقد مع النادي الصيني بالتراضي؛ على خلفية ذلك العرض أصبح الاتفاق بينه وبين الزعيم لاغي.

وبلغ عرض النادي الصيني لكوزمين 7 ملايين دولار في العام الواحد؛ حيث أكد أن الفارق المادي يتجاوز الضعف ما يصعب رفضه.