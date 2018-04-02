بعد التوصل معه لاتفاق نهائي.. كوزمين يبيع الهلال مقابل عرض صيني
فضل المدرب الروماني كوزمين أولاريو، تولي مهام تدريب نادي صيني، على أن ينتقل إلى الهلال.
وكان الاتفاق بين كوزمين والزعيم اكتمل؛ لقيادة الزعيم بداية من الموسم الجديد، مقابل 3 ملايين دولار في العام الواحد.
وكان كوزمين تلقى عرضا ضخمًا من نادي جيانجسو سونينج الصيني، لخلافة الإيطالي فابيو كابيلو الذي فض التعاقد مع النادي الصيني بالتراضي؛ على خلفية ذلك العرض أصبح الاتفاق بينه وبين الزعيم لاغي.
وبلغ عرض النادي الصيني لكوزمين 7 ملايين دولار في العام الواحد؛ حيث أكد أن الفارق المادي يتجاوز الضعف ما يصعب رفضه.
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2263 ] نشر منذ 37 دقيقة
كيف بيقود الهلال وقبل فترة سمعنا ان الهلال قرب يتفق مع مدرب لم يسبق له العمل في السعودية
وترى كلمة يبيع الهلال كلمة كاتب متعصب
والسبب مافي شي رسمي يثبت ان الهلال اتفق مع المدرب
الواقع[ عدد التعليقات: 5929 ] نشر منذ 37 دقيقة
سبحان الله مدرب فاشل بكل معنى الكلمة ولاكن البعض لايفهم ويريد التعاقد مع أي مدرب وانتهى الهلال يحتاج مدرب جديد لم يسبق له التدريب في الخليج لأنه يصبح مدرب مادي فقط ويهمل عمله
عبدالله[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 32 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الكل يهمه الفلوس، الهلال الان أصبح في وضع المتخلط، لابد أن يتعاقد مع مدرب محترف قادر على توظيف اللاعبين واستغلالهم بشكل أفضل،
شوق … * *[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 29 دقيقة
الهلال غير قادر على الاتفاق مع مدرب حتى الان، وهو ما يزيد من الوضع السيء