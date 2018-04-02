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بعد التوصل معه لاتفاق نهائي.. كوزمين يبيع الهلال مقابل عرض صيني

بعد التوصل معه لاتفاق نهائي.. كوزمين يبيع الهلال مقابل عرض صيني
ماجد محمد(صدى):

فضل المدرب الروماني كوزمين أولاريو، تولي مهام تدريب نادي صيني، على أن ينتقل إلى الهلال.

وكان الاتفاق بين كوزمين والزعيم اكتمل؛ لقيادة الزعيم بداية من الموسم الجديد، مقابل 3 ملايين دولار في العام الواحد.

وكان كوزمين تلقى عرضا ضخمًا من نادي جيانجسو سونينج الصيني، لخلافة الإيطالي فابيو كابيلو الذي فض التعاقد مع النادي الصيني بالتراضي؛ على خلفية ذلك العرض أصبح الاتفاق بينه وبين الزعيم لاغي.

وبلغ عرض النادي الصيني لكوزمين 7 ملايين دولار في العام الواحد؛ حيث أكد أن الفارق المادي يتجاوز الضعف ما يصعب رفضه.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2263 ] نشر منذ 37 دقيقة

كيف بيقود الهلال وقبل فترة سمعنا ان الهلال قرب يتفق مع مدرب لم يسبق له العمل في السعودية
وترى كلمة يبيع الهلال كلمة كاتب متعصب
والسبب مافي شي رسمي يثبت ان الهلال اتفق مع المدرب

[ عدد التعليقات: 5929 ] نشر منذ 37 دقيقة

سبحان الله مدرب فاشل بكل معنى الكلمة ولاكن البعض لايفهم ويريد التعاقد مع أي مدرب وانتهى الهلال يحتاج مدرب جديد لم يسبق له التدريب في الخليج لأنه يصبح مدرب مادي فقط ويهمل عمله

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 32 دقيقة

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الكل يهمه الفلوس، الهلال الان أصبح في وضع المتخلط، لابد أن يتعاقد مع مدرب محترف قادر على توظيف اللاعبين واستغلالهم بشكل أفضل،

[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 29 دقيقة

الهلال غير قادر على الاتفاق مع مدرب حتى الان، وهو ما يزيد من الوضع السيء

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