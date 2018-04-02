” التجارة ” تدعو للتوقف الفوري عن استخدام منتج للأطفال وتستدعيه

حمود العنزي(صدى):

حذرت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، من استخدام مقعد السيارة المخصص للأطفال ” Dualfix ” ، حيث دعت إلى التوقف الفوري عن استخدامه، وقامت باستدعاء المنتج، نظرًا لوجود خلل في أحد أجزاء المقعد، الذي قد يؤدي إلى كسره، مما يزيد من خطر إصابة الطفل جراء استخدامه.

وعليه، أوضحت جمعية حماية المستهلك، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، الإجراءات التي يجب اتخاذها من قِبل المتضرر من هذا المنتج، والتي تتمثل في التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمقعد، ثم التواصل مع الشركة لاستبدال المقعد المشمول مجانًا.

جدير بالذكر، أن الشركة المنتجه لهذا المقعد، هي شركة نجمة العناية التجارية، ويمكن التواصل معها من خلال الرابط التالي: هنا .