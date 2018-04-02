رسميا.. الإمارات تشكو قطر لمنظمة الطيران المدني الدولية

أبوظبي(صدى):

تقدمت دولة الإمارات بشكوى تفصيلية رسمية للمنظمة الدولية للطيران المدني ” إيكاو ” ضد قطر؛ وذلك على خلفية اعتراض 4 مقاتلات قطرية لطائرات مدنية إماراتية تحلق في رحلات اعتيادية مجدولة ومعروفة المسارات.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي سيف السويدي، أن الشكوى تقع ضمن المادة ” n54 ” من اتفاقية شيكاغو، والتي تأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية للدول أعضاء منظمة الطيران المدني الدولي.

كما أإشار إلى أن اعتراض المقاتلات القطرية لطائرات مدنية يشكل خرقًا متعمدًا من قبل قطر للمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني، وتهديدًا لسلامة الطيران المدني من ركاب والطاقم، وهو ما لا تسمح به دولة الإمارات.

وكانت مقاتلات قطرية اقتربت من طائرتين مدنيتين إماراتيين خلال رحلة اعتيادية الأسبوع الماضي للمرة الثانية، حيث تتمثل المرة الأولى في اعترض مقاتلات قطرية طائرتين مدنيتين أخريين في منتصف شهر يناير الماضي، ما شكل تهيدد لسلامة الركاب، وخرقًا واضحًا للقوانين والاتفاقيات الدولية.