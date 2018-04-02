إغلاق ” هاف بوست ” الإخوانية صفعة جديدة على وجه قطر وتركيا

فهد السالم(صدى):

فقدت جماعة الإخوان الإرهابية الذراع الإعلامي الأشهر لها والذي يربط بينها وبين الدول الغربية من جهة والدول العربية من جهة أخرى.. إنها صحيفة “هاف بوست عربي” الصادرة من تركيا.

تلقت جماعة الإخوان الإرهابية أحد أذرع قطر وتركيا لنشر الإرهاب في العالم، صفعة جديدة قاسمة لها.

وفقدت الإخوان في ضربة موجعة أحد منصاتها الإعلامية الأشهر، التي تصدر من تركيا، تحت مسمى ” هاف بوست ” ، حيث كان يتم صدورها بالعربية من تركيا.

وكانت بداية صدور هافبوست ” في أغطس 2014؛ لتكون منبرًا إعلاميًا للحكومة التركية، ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وأعلنت الشركة المالكة لحقوق محتوى هاف بوست عربي عن توقفه بداية من 30 مارس الماضي، عن نشر أي محتوى؛ بعد أن كانت تسير على نهج الجزيرة الشيطانية.

وجاء قرار الإغلاق من مؤسسة ” هفنجتون بوست ” الرئيسية؛ لتنهي بذلك الشراكة التي كانت وقعتها مع وضاح خنفر، رئيس قناة ” الجزيرة ” القطرية السابق.

وكبديل وتعويض لتلك الضربة الموجعة يعمل ” خنفر ” الأن على تأسيس موقع إخواني آخر هو ” عربي بوست ” ؛ بعد أن فقدت مؤسسة كبيرة لها اسم وسمعة عالمية، بعد طردهم من أهم المواقع الغربية.