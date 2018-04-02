إسرائيل توقف مذيع بعد تصريحه ” أخجل من كوني إسرائيليا “

القدس المحتلة(صدى):

أصدر قائد راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي شمعون الكبريتز، قرار بوقف مذيع الراديو كوبي ميدان؛ وذلك بعد تصريحه، بأنه ” يخجل من كونه إسرائيليًا ” .

وفي هذا السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان: ” من العار أن يكون لدى راديو الجيش مذيع مثل هذا، وإذا كان يشعر بالخجل حقًا، فليترك المحطة، ويخرج منها ” .

يُذكر أن المذيع الإسرائيلي كوبي ميدان، كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” : ” أخجل كوني إسرائيليًا ” ؛ وذلك عقب سقوط 15 شهيدًا فلسطينيًا، في المواجهات التي وقعت بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، على الحدود أثناء الاحتفال بيوم الأرض، الجمعة الماضي.