بالفيديو.. الشاعر العتيبي يلقي جزءا من قصيدته منذ 45 عاما

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، الشاعر السعودي خلف بن هذال العتيبي، وهو يلقي جزءًا من قصيدته، يعود لأكثر من ٤٥ عامًا، وجاءت بعض أبيات القصيدة كالتالي:

جعل السحاب اللي معه برق ورعود

يمطر على دار(ن) وليفي سكنها

يسقي وطن منتوقة العنق يا سعود

ما لي وطن بالعارض إلا وطنها

ويعد خلف بن هذال الحافي الروقي العتيبي، من أشهر الشعراء على مستوى الخليج العربي، و لُقّب بعدة ألقاب أبرزها: ” شاعر الوطن، وشاعر الخليج، وشاعر الملوك ” .

وولد ” العتيبي ” في 3 يوليو 1943م الموافق 1 رجب 1363هـ، في بلدة ساجر، وتوفي والده عام 1370هـ وهو في السابعة من عمره، حيث نشأ طفلًا يتيم الأب، الأمر الذي ساهم في نبوغ شاعر ذو إحساس مرهف صادق، فأصبح شاعرًا بمعنى الكلمة وهو في العاشرة من عمره، فيما كانت أول قصيدة كتبها ” العتيبي ” وهو في عمر الثالثة عشر.

جدير بالذكر، أنه قد تم تكريم الشاعر خلف بن هزال العتيبي، في يوم 13 إبريل من العام الماضي 2017م، من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله، حيث قام جلالته بتسليمه وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى.