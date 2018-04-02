اكتشاف جين نادر يسبب الوفاة المفاجئة للمواليد

لندن(صدى):

أشارت دراسة بريطانية حديثة، إلى وجود ” جين ” نادر أطلق عليه اسم ” scn4a ” مسئول عن حركة ونشاط عضلة في الجهاز التنفسي قد يسبب قطع التنفس المميت.

وأوضحت الدراسة أن هذا الخلل في الجهاز التنفسي، هو الذي يؤدي إلى الموت المفاجئ لدى المواليد أقل من ستة شهور وأقل من عامين، مما يتسبب في وفاة 300 مولود في بريطانيا سنويا.

حيث أن تحور هذا الجين النادر يُصيب العضلات بمرض جيني نادر ويؤدي إلى الشلل وعدم تحريك العضلة ويسبب انقطاع نفس المولود، وبالتالي الموت المفاجئ.

كما أكد العلماء أن هذا الجين النادر، يوجد لدى خمسة من بين كل 100 ألف مولود، لذلك حذروا الأهالي من نوم المولود على بطنه ومن الأفضل النوم على ظهره أو النوم في فراش الآباء والأمهات، ولكن في فراش بمفرده .