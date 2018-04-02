تركي آل الشيخ يرسل لاعب الاتحاد إلى مانشستر يونايتد
استقبل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأثنين، لاعب الاتحاد المتألق عبد الرحمن الغامدي صاحب الـ 23 عامًا.
وأعلن آل الشيخ عن تكفله بمعسكر إعدادي خاص للاعب في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمدة أسبوعين؛ ليلتحق بزميله محمد السهلاوي لاعب النصر.
يجدر الإشارة إلى أن تكفل ” آل الشيخ ” بالمعسكر جاء على خلفية تقديم اللاعب أداء رائع ومميز في مواجهة الباطن في إطار كاس الملك، حيث سجل هدفين وصنع هدف وتسبب في ضربة جزاء في المباراة التي انتهت بسداسية مقابل هدفين لصالح العميد.
وائل[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 52 دقيقة
يستاهل والله بذل مجهود رائع في مباراة مثيرة
وائل[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 51 دقيقة
آتي العشق 😍😍
محمد[ عدد التعليقات: 2401 ] نشر منذ 44 دقيقة
الغامدي نجم بس مدفون من قبل المدربين ماعطوه فرصه الكامله والاصابات مشكلة
عبدالله[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 37 دقيقة
فعلا ، الإعلام بيكبر لاعبين أخرين على حساب نجوم أمثال الغامدي ، يحتاج يشتغل على نفسه لتعويض فترة إصابته ❤❤
الووووو[ عدد التعليقات: 786 ] نشر منذ 26 دقيقة
لاعب الاهلي مهند عسيري انا اشوف انة مهضوم حقة بوجود السومة
وهو لاعب قناص ويقراء الملعب قبل دخول المبارة
مع ذلك ما احد مقدر عملة وجهدة للنادي والمنتخب
بلا سهلاوي وفريدي وخرابيط
رااايق[ عدد التعليقات: 4327 ] نشر منذ 21 دقيقة
أرسله إلى مانشستر يونايتد * بعد ما يلعب نهائي كأس ( الملك ) *!!