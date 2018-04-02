تركي آل الشيخ يرسل لاعب الاتحاد إلى مانشستر يونايتد

ماجد محمد(صدى):

استقبل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأثنين، لاعب الاتحاد المتألق عبد الرحمن الغامدي صاحب الـ 23 عامًا.

وأعلن آل الشيخ عن تكفله بمعسكر إعدادي خاص للاعب في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمدة أسبوعين؛ ليلتحق بزميله محمد السهلاوي لاعب النصر.

يجدر الإشارة إلى أن تكفل ” آل الشيخ ” بالمعسكر جاء على خلفية تقديم اللاعب أداء رائع ومميز في مواجهة الباطن في إطار كاس الملك، حيث سجل هدفين وصنع هدف وتسبب في ضربة جزاء في المباراة التي انتهت بسداسية مقابل هدفين لصالح العميد.