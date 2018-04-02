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بالفيديو.. فنان كويتي يطرز ” بشت ” من الذهب ليرتديه بحفلته

بالفيديو.. فنان كويتي يطرز ” بشت ” من الذهب ليرتديه بحفلته
خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو، استعداد الفنان الكويتي سليمان القصار، لارتداء ” بشت ” مطرز بقطع الذهب؛ لإحياء حفل غنائي.

ويرصد مقطع الفيديو، اثنين من المساعدين، للفنان الكويتي، وهما يقومان بتعليق القطع الذهبية الكبيرة على ” البشت ” ، المطرز بخيوط الذهب وتجهيزه؛ ليرتديه ” القصار” في الحفل.

وعلى صعيد آخر، وصف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ما فعله ” القصار ” ، بأنه يُعد استهتارًا بالنعمة، معتبرين أن هذه الذهب، لا يليق بالرجال وهو مخصص للنساء فقط.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 44996 ] نشر منذ 4 دقائق

الفسق والبطر باالنعمه ,, عواقبها وخيمه ,,

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