بالفيديو.. فنان كويتي يطرز ” بشت ” من الذهب ليرتديه بحفلته

خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو، استعداد الفنان الكويتي سليمان القصار، لارتداء ” بشت ” مطرز بقطع الذهب؛ لإحياء حفل غنائي.

ويرصد مقطع الفيديو، اثنين من المساعدين، للفنان الكويتي، وهما يقومان بتعليق القطع الذهبية الكبيرة على ” البشت ” ، المطرز بخيوط الذهب وتجهيزه؛ ليرتديه ” القصار” في الحفل.

وعلى صعيد آخر، وصف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ما فعله ” القصار ” ، بأنه يُعد استهتارًا بالنعمة، معتبرين أن هذه الذهب، لا يليق بالرجال وهو مخصص للنساء فقط.