بالصور.. إزالة 35 حوش مخالف بالعكيشية في مكة

نايف السالم(صدى):

شنت بلدية الشوقية الفرعية بمنطقة مكة المكرمة، حملة جديدة لإزالة عدد من التعديات والأبنية العشوائية بمنطقة العكيشية المطلة على الطريق الدائري الرابع على يسار المتجه إلى جدة، والتي تم خلالها إزالة 35 حوش عشوائي مخالف بمساحات كبيرة في المنطقة.

ومن جانبه، كشف المهندس ممدوح بن محمد عراقي، رئيس بلدية الشوقية الفرعية، أن الحملة قد نُفذت في منطقة العكيشية، وشملت عدة مواقع، وذلك بمساندة فرقة أمنية، وعدد من منسوبي البلدية والمراقبين.

وأوضح ” عراقي ” ، أن المواقع التي تم إزالتها كانت عبارة عن عدد من المباني والأحواش المخالفة بمساحات مختلفة، حيث تمت إزالة 4 منازل مسلحة و 35 حوش، بداخلها غرف شعبية وصنادق، تسكنها الجالية الافريقية المخالفة لأنظمة العمل والاقامة، فيما تم ضبط موقع استخدمه المخالفون لجمع الكابلات وبيعها بطرق مخالفة، فتمت إزالة الموقع ومصادرة موجوداته.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس بلدية الشوقية الفرعية، أن هناك العديد من الفرق الميدانية التي خصصتها البلدية لمتابعة تلك المواقع باستمرار، والحد من انتشار مثل تلك الظواهر السلبية، التي تخدش المظهر العام وتعرقل عملية التطوير بالمنطقة.