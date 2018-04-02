بالفيديو.. نانسي عجرم تثير الجدل برقص عفوي مع زوجها

نورة الشهري(صدى):

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، للفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” ، برفقة زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم وعدد من الأصدقاء أثناء حضورها حفل عشاء، أقامه المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب بمناسبة إصدار طابع بريدي يحمل إسمه وصورته.

وظهرت نانسي في الفيديو وهي ترقص وتغني مع زوجها بطريقة عفوية، حيث كانت تغني أغنية ” ما فيي عيش إلا معك ” ، والكل بمن فيهم زوجها يتمايلون ويرقصون ويغنون معها في جو مرح وعفوي.

والجدير بالذكر أن نانسي، قد أطلقت مؤخراً أغنيتها الجديدة ” ومعاك ” والكليب المرافق لها، والتي حققت نجاحاً كبيراً بوصول عدد مشاهديها إلى حوالي الـ800 ألف في وقت قياسي لم يتخطى الأيام.