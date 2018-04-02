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أمجد طه يشعل حماس الهلاليين: سيبقى المجد ما بقى الهلال

أمجد طه يشعل حماس الهلاليين: سيبقى المجد ما بقى الهلال
طلال الغامدي(صدى):

أشعل الخبير الاستراتيجي أمجد طه، حماس الهلاليون،اليوم الأثنين، قبيل مواجهته الحاسمة أمام العين الإماراتي في إطار دور المجموعات من دوري أبطال أسيا، المقرر إقامتها اليوم.

ونشر ” طه ” فيديو حماسي للهلال عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، معلقًا :” بتوفيق للزعيــم صاحب التـاريخ والأرقام.. ولأن الهلال مميز..تجد من يحبه ويكره يتواجد في وسم صباحات الهلال؛.. وسيبقى المجد ما بقي الهلال “.

يجدر الإشارة إلى أن الزعيم يحتاج للفوزأمام العين، اليوم على استاد هزاع بن زايد بالإمارات؛ لضمان الاستمرار في البطولة الآسيوية.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 210 ] نشر منذ 2 ساعتين

ابك نبا الدوري بس

[ عدد التعليقات: 2263 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذا النادي اللي متعب الكثير ببطولاته واسمه الكبير بالقارة

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين

الأهلي أفضل منه ، ويستحق البطولة الآسيوية هذ ا العام

[ عدد التعليقات: 4329 ] نشر منذ 2 ساعتين

طــيـب **

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