أمجد طه يشعل حماس الهلاليين: سيبقى المجد ما بقى الهلال

طلال الغامدي(صدى):

أشعل الخبير الاستراتيجي أمجد طه، حماس الهلاليون،اليوم الأثنين، قبيل مواجهته الحاسمة أمام العين الإماراتي في إطار دور المجموعات من دوري أبطال أسيا، المقرر إقامتها اليوم.

ونشر ” طه ” فيديو حماسي للهلال عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، معلقًا :” بتوفيق للزعيــم صاحب التـاريخ والأرقام.. ولأن الهلال مميز..تجد من يحبه ويكره يتواجد في وسم صباحات الهلال؛.. وسيبقى المجد ما بقي الهلال “.

يجدر الإشارة إلى أن الزعيم يحتاج للفوزأمام العين، اليوم على استاد هزاع بن زايد بالإمارات؛ لضمان الاستمرار في البطولة الآسيوية.