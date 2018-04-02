الدوسري عن تطلعات ولي العهد التقنية: الأحلام تتحقق

نايف السالم(صدى):

أشاد الكاتب وعضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض سلمان الدوسري، اليوم الاثنين، بزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لفيرجن قالاكتيك وميناء موهافي للطيران والفضاء بكاليفورنيا.

وأكد ” الدوسري ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” أن سمو ولي العهد يحقق أحلام الشعب السعودي ويطور بلاده، قائلًا ” تخيل تنتقل من الرياض إلي الدمام في نصف ساعة.. ومن جدة إلى الرياض في 75 دقيقة..أهلاً بكم في السعودية الجديدة “.

وأشار إلى أن سمو ولي العهد يخطط لجلب تقنية فيرجن هايبر لوب و التي يتم استخدامها على القطارات للوصول إلى سرعات كبيرة، كما أنه مهتم بنقل التقنية إلى المملكة ويسعى لتوقيع اتفاقيات لإرسال مهندسين سعوديين إلى المصانع الأمريكية بهدف التطوير والتدريب وخلق فرص عمل للسعوديين.

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