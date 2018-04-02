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بالصور.. محافظ تثليث يؤدي الصلاة على الشهيد عبدالله كليب القحطاني

بالصور.. محافظ تثليث يؤدي الصلاة على الشهيد عبدالله كليب القحطاني
حسين العلي(صدى):

أدى محافظ محافظة تثليث سعادة سعد بن زميع اليوم الاثنين الموافق 16/7/1439ه مع جموع المصلين بعد صلاة الظهر الصلاة على شهيد الواجب الجندي أول /عبد الله كليب القحطاني -رحمه الله – الذي استشهد في ميدان الشرف والبطولة في الحد الجنوبي دفاعا عن وطنه.

حضر الصلاة قائد حرس الحدود بمنطقة عسير اللواء سلطان بن سعود العنزي ، ومدراء الإدارات الحكومية في المحافظة .

وقد نقل المحافظ ‏تعازي القيادة الرشيده حفظه الله وسمو أمير منطقة عسير وسمو نائبة لوالد الشهيد وذويه سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم ذويه الصبر والسلون.

 

 

 


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