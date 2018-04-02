17 وزارة وجهة حكومية تخضع لإعادة هيكلة الوظيفة العامة

علي القحطاني(صدى):

صرح سليمان الحمدان، وزير الخدمة المدنية، بخضوع 17 وزارة وجهة حكومية لمرحلة إعادة هيكلة الوظيفة العامة، وذلك في إطار برنامج التحول الوطني بالمملكة.

وأوضح ” الحمدان ” ، الهدف من إعادة هيكلة الوظيفة العامة، وهو التناغم مع متطلبات المرحلتين الحالية والمستقبلية، من خلال تمكين الجهات الحكومية من ممارسة اختصاصاتها وصلاحياتها بمرونة عالية، وأدوات تقنية حديثة.

وأكد وزير الخدمة المدنية، أن الوزارة تتعاون مع بيوت خبرة، بشأن إعادة تصميم الهياكل التنظيمية للعديد من الجهات الحكومية، لافتًا إلى أنها تعمل مع وزارتي المالية والعمل أيضًا على تحديد أعداد القوى العاملة، بما فيها الجهات الحكومية.

فيما أشار ” الحمدان ” ، إلى عزم الوزارة على إنهاء هذا الأمر خلال العام الحالي، كاشفًا عن توقعاته بظهور النتائج الأولية خلال 4 أشهر.