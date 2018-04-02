بالصور.. روسيا تستعد لكأس العالم بمدرعة عسكرية

موسكو(صدى):

اخترع المهندسون الروس، مدرعة عسكرية مذهلة؛ للتدخل السريع في الحالات الطارئة، إثناء فعاليات كأس العالم، وذلك في إطار الاستعدادات التي تقوم بها روسيا.

يجدر الإشارة إلى أن، المشروع قُدم العام الماضي، وذلك ضمن معرض ” آرميا ” ، وتم الانتهاء تمامًا منه خلال العام الجاري.

من الجدير بالذكر أيضًا، أن روسيا ستكون أول دولة تستخدم الحافلة المدرعة، وذلك خلال فعاليات كأس العالم، حيث لم تقم أي دولة، باستخدام هذا النوع من المدرعات من قبل.

يُذكر أن المدرعة الروسية، تبلغ سرعتها 247 كم في الساعة، وهو ما يمكنها من سرعة الوصول، لأي مكان، كما يمكن استخدامها كمأوي لرجال الشرطة، بجانب كونها وسيلة للنقل.