حفل لتدشين اسم خادم الحرمين الشريفين بأحد شوارع بيروت غدا

بيروت(صدى):

كشفت إحدى وسائل الإعلام اللبنانية، عن إطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أحد شوارع العاصمة بيروت، وذلك على الطريق الذي يمتد من ميناء الحصن إلى زيتونة باي في بيروت.

وأشارت إلى أن حفل تدشين اسم الشارع سيقام، مساء غدًا الثلاثاء، أمام فندق فور سيزون بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث سيحضره كل من رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريرى، والقائم بأعمال السفارة السعودية الوزير المفوض وليد البخاري.