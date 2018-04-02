بعد أن أصبحت الأكثر تداولا بالمملكة.. نادين نجيم ” أنا كالقمر “

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الممثلة اللبنانية ” نادين نسيب نجيم ” صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير ” إنستجرام “.

وعلّقت نجيم عليها قائلة: ” لست أنا من ينتقم ويقابل الإساءة بالمثل .. فأنا كالقمر يضئ دروب الذئاب رغم عوائهم في وجهي “.

ولكي لا يتم أخذ هذه العبارة إلى جوانب أخرى، وضّحت نادين في تعليق ورد أسفل الصورة بأنّ تعليقها هذا جاء من عبارة أحبتها.

وقالت: ” للتوضيح فقط. ما كتبته عبارة قرأتها وأحببتها وشعرت أنها تلامس واقعنا، ليست موجهة لأحد ولا أعني من خلالها أحد.. ولكنها تعني الكثير وتعبر عن ما يدور في العالم “.