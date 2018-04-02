” تعليم الرياض ” تعلن عن فوز 11 مدرسة في مسابقة البيئة المدرسة

سعيد العجل(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن فوز (11) مدرسة للبنات في مسابقة البيئة المدرسية السنوية: ” معًا نحو بيئة آمنة ومحفّزة “.

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي، قائدات وطالبات المدارس الفائزة على مستوى المنطقة على جهودهن المبذولة للارتقاء بالبيئة التعليمية، متمنيا لهن مزيدا من التفوق والتقدم والعطاء.

ووجه ” الوهيبي ” إدارة الإشراف التربوي، ممثلة في قسم الإدارة المدرسية، بتنفيذ المسابقة للمرة الثانية، مؤكدًا أن ذلك يأتي من منطلق حرص وتوجّه إدارة تعليم الرياض إلى الاهتمام والارتقاء بالمرافق الدراسية، وتجهيزها بما يتناسب مع احتياجات العصر، لتأثيرها المباشر في تعليم الطالبات وتطوير قدراتهن بكفاءة عالية لخدمة المجتمع.

من جهتها، أعلنت الإدارة نتيجة فوز الـ (11) مدرسة على النحو التالي: المدرسة “ب/6″ وقائدتها هدى بنت ناصر الضفيان، من مكتب تعليم المزاحمية. والمدرسة ” ب/167 ” وقائدتها عتيقة بنت معيض الزهراني، من مكتب تعليم البديعة. والمدرسة ” ب/402 ” وقائدتها ريم بنت عبدالعزيز النمر، من مكتب تعليم الشمال. والمدرسة ” ب/ الأبناء الأولى ” وقائدتها منال بنت صالح أبا الخيل، من مكتب تعليم الوسط. والمدرسة “م/ عاتكة بنت زيد ” وقائدتها هيفاء بنت سالم العلولا، من مكتب تعليم الحرس. والمدرسة ” ث/43 ” وقائدتها موضي بنت حمد الرميح، من مكتب تعليم الجنوب. والمدرسة ” ث/158 ” وقائدتها منى بنت عبدالله اليحيا، من مكتب تعليم الشمال. والمدرسة ” ب/ حفصة بنت عمر ” وقائدتها مريم بنت عبدالله الصفيان، من مكتب تعليم الشفا. والمدرسة ” ب/ الأبناء بالكلية الحربية ” وقائدتها فاطمة بنت محمد القحطاني، من مكتب العيينة. والمدرسة ” ث/33 ” وقائدتها شعاع بنت عبدالعزيز الخريصي، من مكتب تعليم الروابي. والمدرسة ” م/40 ” وقائدتها مها بنت محمد القحطاني، من مكتب تعليم الشفا.