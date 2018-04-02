تفوق مساحته أكبر مدن العالم.. صورة لمشروع الطاقة الشمسية بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

وضع موقع ” كوارتز ” الأمريكي، نظرة تخيلية لمشروع الطاقة الشمسية الأضخم في العالم الذي سيتم إنشاءه في المملكة، مشيراً إلى أنه بمثابة العلامة الأكثر وضوحًا على اتجاه المملكة لتنويع اقتصادها.

وأوضحت الصورة التخيلية للمشروع أنه من المحتمل أن تغطي الألواح الشمسية القادرة على توليد 200 جيجا وان مساحة 5000 كيلومتر مربع، والتي تفوق عدد من أكبر مدن العالم، مستعرضاً أبرز تلك المدن وهي: كيب تاون في جنوب إفريقيا، وشيكاغو ونيويورك وواشنطن في الولايات المتحدة، ولندن في بريطانيا، وباريس في فرنسا، وطوكيو في اليابان.

يذكر أن المملكة تنظر إلى مصادر الطاقة المتنوعة باعتبارها واحدة من أهم الأمور التي يجب التركيز عليها؛ لإتاحة كميات أكبر من النفط للتصدر.

ويساعد هذا الأمر على تنشيط العديد من القطاعات الصناعية الأخرى بشكل رئيسي، وبالتالي تخفيف الاعتماد الاقتصادي على النفط.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، قد وقَّع مذكرة تفاهم لإنشاء خطة الطاقة الشمسية 2030، مع صندوق رؤية سوفت بنك، التي تعد الأكبر في العالم بمجال الطاقة الشمسية، وسيتكلف حوالي 200 مليار دولار أمريكي.

اقرأ أيضاً: