البايرن يوجه رسالة للريال بشأن لاعبه

طلال الغامدي(صدى):

وجهت إدارة بايرن ميونخ الألماني، رسالة إلى ريال مدريد الإسباني، بشأن اللاعب الكولومبي جيمس رودريغيز.

وأخبر البايرن، الملكي، بـ تفعيل البند الخاص بشراء عقد رودريغيز مبكرًا، دون أن تنتظر حتى نهاية عقد الإعارة المستمر لصيف 2019.

ومن المقرر أن يدفع النادي الألماني 42 مليون يورو، وهو مبلغ شراء العقد نهائيًا وكان دفع 13 مليون يورو كمبلغ للإعارة موسمين ليكون مجموع الصفقة 55 مليون يورو.

وأظهر اللاعب تألق في صفوف البافاري هذا الموسم، و أصبح لاعبًا أساسيًا وهداف للفريق، وهو مادفع البايرن لتلك الخطوة.