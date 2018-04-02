ضبط مقيم هندي بحوزته 180 قارورة عرق مسكر في مكة

نايف السالم(صدى):

بدأت شرطة الجنوبية بمحافظة جدة، التحقيق مع مقيم هندي الجنسية، عثر بحوزته على عدد 180 قارورة عرق مسكر في مركبته، وذلك بعد الإطاحة به من قِبل قيادة القوة الخاصة لأمن الطرق، بمنطقة مكة المكرمة.

حيث قام رجال القوة الخاصة لأمن الطرق على طريق ” مكة – جدة ” السريع، مساء أمس الأحد، بإيقاف مركبة من نوع ” هونداي ” ، يقودها مقيم هندي، وذلك كإجراء روتيني من نوعه.

وحين قامت قوات الأمن بالاستفسار عن السائق، لم توجد عليه ملاحظات، وبتفتيش المركبة، عثر رجال القوة على 180 قارورة عرق مسكر، تم توزيعها بين شنطة المركبة والمرتبة الخلفية للسيارة، فيما قام المقيم الهندي بتسليم المضبوطات إلى شرطة الجنوبية بمحافظة جدة.

وعلى جانب آخر، تقوم مكافحة المخدرات ببحرة، بالتحقيق مع مواطن عثر رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بحوزته على قرابة 50 حبة كبتاجون، وذلك خلال استحداث نقطة أمنية مفاجئة على طريق الساحل باتجاه مكة، حيث تم الاشتباه فيه وتفتيشه، وتم تسليمه لـ ” مخدرات بحرة ” .