بالصور.. ميلانيا ترامب تتألق بإطلالة جذابة احتفالا بالعيد

واشنطن(صدى):

تألقت سيدة أمريكا الأولى ” ميلانيا ترامب ” زوجة الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” ، في أحدث إطلالة لها بمظهر متميز؛ احتفالًا بعيد الفصح.

وظهرت ميلانيا برفقة زوجها، حيث ارتدت فستانًا طويلًا مزخرفًا باللون الأحمر والأبيض، طويل وبدون أكمام أعطاها إطلالة شبابية أثارت إعجاب المتابعين.

وأكملت ميلانيا ترامب إطلالتها بارتداء حذاء فلات أبيض بسيط، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها كطبيعته، ولتكمل أناقتها ارتدت نظارة شمسية.