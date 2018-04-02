مذيعة عالمية تتعرض لحادث سرقة بالإكراه

متابعات(صدى):

تعرضت المذيعة العالمية ” كاتي برايس” ، لحادث سرقة مروع، خلال تواجدها في جنوب أفريقيا لتصوير أحد البرامج.

حيث كانت ” برايس ” برفقة أطفالها؛ وتم سرقة نقودها ومجوهراتها وحواسب محمولة وصلت قيمتها إلى 10 آلاف دولار، أثناء تصويرها برنامج My Crazy Life.

كما صرحت ” برايس ” ، حول كيفية تعرضها وأطفالها لكمين من قِبل خاطفي السيارات في جنوب أفريقيا، وقالوا: ” نحن محظوظون لأننا على قيد الحياة “.

ثم تم نقلها هي وأطفالها إلى المستشفى بعد الهجوم، تاركين أحد الحراس فاقد الوعى.

والجدير بالذكر هو وجود معدات الأفلام على العربات بملايين الجنيهات، لكنهم تجاهلوا ذلك، لأنهم كانوا يريدون فقط النقود والحواسب والهواتف المحمولة وأجهزة الآيباد وأي مجوهرات .