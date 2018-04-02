رينو كابتشر S-Edition تضيف محركات أقوى ولمسات خاصة جديدة

عادل الحربي(صدى):

تسعى رينو لجذب المشترين الاصغر في السن من خلال تقديم نسخ محدودة جديدة من موديل كابتشر أطلقت عليه الشركة موديل كابتشر S-Edition الذي يتوفر بصورة حصرية في فرنسا بسعر يبدأ من 23.300 يورو أو ما يعادل 28.941 دولار ، وتأتي السيارة بمحرك بنزين بقوة 118 حصان وناقل حركة مانيوال أو أوتوماتيك EDC.

ويمكن للمشترين كذلك الاختيار بين محرك ديزل dCi بقوة 108 حصان بسعر 32.418 ألف دولار ومحرك بنزين بقوة 148 حصان يعتبر الاقوى في موديلات كابتشر بسعر 30.555 ألف دولار بنفس نواقل الحركة في نسخة البنزين الاساسية.

وتتوفر السيارة بصورة حصرية بلون أزرق Iron مع سقف رمادي بلاتين أو أسود ايتولي بجانب 7 خلطات لونية مزدوجة وشعار S وعجلات سوداء فيلانتي 17 بوصة ألومنيوم. وتأتي السيارة بفرش جلدي وألكانتارا بتطريز أزرق في الداخل بجانب نظام ترفيهي R-Line Evolution بشاشة 7 بوصة ومشغل اندرويد أوتو بجانب بلوتووث ونظام ملاحة Tom Tom .

كما تأتي السيارة بلمسات سوداء لامعة حول فتحات التهيوة وفرش خاص للأرضية وكاميرا خلفية وحساسات ركن بدون تكلفة اضافية. وتشمل باقة خيارات فتحة سقف زجاجية ثابتة ونظام صوتي Bose راقي ومقاعد أمامية بخاصية التسخين ولمسات زرقاء داخلية وخارجية وحامل لاطار احتياطي.