بالفيديو.. موظفة بالمطار تتعامل مع الحقائب بطريقة مثيرة للإعجاب

طوكيو(صدى):

رصد مقطع فيديو، موظفة بأحد مطارات اليابان، وهي تتعامل بحرص شديد مع حقائب المسافرين، وتقوم بمراجعتها على سير الحقائب المخصص لذلك.

وظهرت الموظفة بالفيديو، وهي تمسك بيدها قطعة من القماش، وتقوم بمسح حقائب المسافرين، بشكل جيد على سير الحقائب.