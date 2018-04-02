بالفيديو.. موظفة بالمطار تتعامل مع الحقائب بطريقة مثيرة للإعجاب
رصد مقطع فيديو، موظفة بأحد مطارات اليابان، وهي تتعامل بحرص شديد مع حقائب المسافرين، وتقوم بمراجعتها على سير الحقائب المخصص لذلك.
وظهرت الموظفة بالفيديو، وهي تمسك بيدها قطعة من القماش، وتقوم بمسح حقائب المسافرين، بشكل جيد على سير الحقائب.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44996 ] نشر منذ 1 ساعة
جيده ,,
,, هذا هو معنى التفاني باالعمل ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 4327 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا باليابان *!!!!!
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2263 ] نشر منذ 15 دقيقة
اعلان لشركة الطيران