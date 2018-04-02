” التجارة ” تشهر بمؤسسة ضللت المستهلكين بالغش في عبوات أسطوانات الغاز

نايف السالم(صدى):

نشرت وزارة التجارة والاستثمار حكماً قضائياً من المحكمة الإدارية في بالرياض يقضي بفرض غرامة مالية ونشر حكم مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري في الصحف المحلية على مؤسسة خاصة بمواطنة، ضللت المستهلكين على سلع استهلاكية.

وأوضحت الوزارة في تفاصيل الحكم أن المؤسسة متخصصة في بيع اسطوانات الغاز، حيث عمدت على انقاص كمية الغاز من الاسطوانة الممتلئة المعدة للبيع وإعادة تغليفها على أنها جديدة.

وتضمن الحكم بناء على المخالفات المذكورة، غرامة مالية لكل المدانين، وإغلاق محل المخالفة، الإبعاد عن البلاد للمدانين الوافدين وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة مرة اخرى، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقتهم.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق ” بلاغ تجاري ” أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت .