” حساب المواطن ” يطلق خدمة جديدة للمستفيدين

علي القحطاني(صدى):

اطلق برنامج حساب المواطن الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة جديدة لمعاودة الاتصال بالمستفيد، في حال اتصاله بمركز الاتصال (19912) وظهر له أن جميع ممثلي الخدمة مشغولون.

وأوضح البرنامج في بيان صدر اليوم الاثنين أن نظام الرد الآلي سيتيح للمستفيد معاودة الاتصال به في حال عدم رغبته بالانتظار، وذلك تخفيفا على المستفيدين.

يشار إلى أن البرنامج سوف يقوم بإيداع الدفعة الخامسة (لشهر أبريل) لمستحقي الدعم في 11 من الشهر، وتشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 11 مارس.