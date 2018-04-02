بالصور.. كيا سيدونا 2019 تتحدي ” كرايسلر باسيفيكا ” بوجه جديد في نيويورك

نيويورك(صدى):

استغلت كيا معرض نيويورك للسيارات لتقديم سيارتها سيدونا 2019 الجديدة التي لم تختلف في الشكل كثيراً, ولكن السيارة الميني فان حصلت على مقدمة جديدة تعكس تصميم موديل سورينتو وهو ما أدي لجعل السيارة أكثر رياضية بصادم أمامي رياضي وفتحات تهوية أكبر وشبكة تهوية محسنة في الشكل مع مصابيح أمامية معدلة في التصميم ووحدات ضباب LED مميزة .

والتغييرات في الشكل أقل في الجزء الخلفي للسيارة حيث تم تحديث المصابيح الخلفية مع اضافة لمسات كرومية, وتعديل الصادم الخلفي مع اضافات أخرى في الاصدارات الأعلى للسيارة. كما توجد أزرار في مقابض الأبواب المنزلقة بجانب عجلات مطورة تتراوح قياساتها بين 17 و19 بوصة.

أما مقصورة السيارة فلم تختلف كثيراً عن السابق ولكنها حصلت على عدادات مطورة وشحن عبر منفذ USB في حقيبة الأمتعة الخلفية واضافة حامل للنظارة الشمسية في الكونسول الوسطي وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية. كما جاءت بنظام صوت انفنيتي محل نظام هارمان كاردون مع 8 سماعات بجانب امكانية طلب نظام ترفيهي للمقاعد الخلفية بشاشة 10.1 بوصة.

وتتوفر السيارة بتحذير للسائق من تشتت الانتباه بجانب وسائل مساعدة أخرى مثل تحذير من التصادم الأمامي وتحذير من حركة المرور خلف السيارة وتحذير من التصادم في البقع العمياء ومثبت سرعة ذكي ونظام ستوب جو. وتحمل السيارة محرك V6 سعة 3.3 لتر مثل السابق بقوة 276 حصان وعزم دوران 335 نيوتن متر مع ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات جديد يحقق كفاءة في استهلاك الوقود.