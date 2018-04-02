والد ” البركاتي ” يناشد ولاة الأمر وفاعلي الخير عتق رقبة ابنه

حامد العمري(صدى):

ناشد والد الشاب عيسى بلقاسم بن يحيى البركاتي، القابع في السجن العام بمكة، ولاة الأمر وفاعلي الخير، التبرع لاستكمال الدية المفروضة وقيمتها 20 مليون ريال، وإنقاذ حياة ابنه عبر صحيفة ” صدى ” .

وشكر والد السجين أهل الدم على التنازل عن القصاص بطلب دية قدرها 20 مليون ريال من خلال ستة أشهر والتي تنتهي ٢٨ / ٨ / ١٤٣٩، مشيرين إلى أنه في حالة عدم جمع الدية خلال الفترة المقررة فسيتم تنفيذ الحكم.

وأوضح البركاتي لـ ” صدى ” : ” أنه تم تخصيص حساب لجمع الدية والتبرعات باسم إمارة منطقة مكة، لدية محمد شاكر معوض الفهمي

حيث تم فتح حساب بمصرف الراجحي458608010476536

SA74 80000458608010476536

وأضاف أنه تم تدشين وسم على تويتر بعنوان ” عتق_رقبه_عيسى_البركاتي “.

وأردف: ” نأمل من الله أن يكون هناك تفاعل من جانب ولاة الأمر وأهالي الخير للتبرع لعتق رقبة ابني ، وبالرغم من ضيق الوقت والحال إلا أنه كله أمل في الله تعالى ثم ولاة الأمر وأهل الخير في المساهمة بعتق رقبة ابنه.