بالصور.. ” داعش ” يتوعد كأس العالم بـ ” درون ” .. ويكشف عما سيحدث لـ ” ميسي ” و ” كريستيانو “

طلال الغامدي(صدى):

توعد تنظيم ” داعش ” الإرهابي بتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مونديال روسيا 2018 والمقرر إقامته في شهر يونيو القادم، باستخدام طائرات مسيرة ” درون ” مفخخة بالقنابل والصواريخ، في خطوة أثارت الكثير من القلق.

ونشر التنظيم الإرهابي عبر مواقع التواصل المختلفة صورا لطائرات صغيرة تحمل عبوات ناسفة ومضادات للدبابات، مهددا بهجمات واسعة النطاق تستهدف أبرز لاعبي العالم مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما أظهرت إحدى الملصقات رونالدو وكأنه أسير لدى داعش، يبدو راكعا ومن خلفه مسلح، وبدا ميسي في ملصق آخر كُتب عليه ” روسيا مستهدفة “.

في السياق ذاته أشارت معلومات المعلومات الاستخباراتية إلى أن تهديدات تطال مونديال روسيا ويجب أن تؤخذ على محمل الجد، وأن تكنولوجيا الطائرات المسيرة إذا ما استخدمها داعش في هجمات إرهابية على كأس العالم يمكن أن تكون كارثية.