بالفيديو.. رجل يصور ثعبان سام وهو يلتف حول ساقه

بكين(صدى):

أصابت حالة من الخوف والفزع رجل صيني يُدعى ” جيبسون ” ، بعد أن وجد ثعبانًا شديد السمية وهو يتسلل أسفل ساقه من داخل فتحة سرواله الجينز.

حيث كان ” جيبسون ” ، يقضي عطلة نهاية الأسبوع، في جنوب نيو ساوث ويلز البريطانية، عندما تعرض لصدمة حياته، وعثر على الثعبان ملتفًا حول ساقه من أسفل سرواله الجينز.

وفي الفيديو الذي صوره جيبسون نفسه، يمكن رؤية ذيل ثعبان سام في أسفل قاع سرواله الأيسر، وهو في حالة من الرعب والخوف، ليضطر إلى الجلوس على الأرض في صدمة ويسحبه بسرعة من ساقه، قبل أن يلدغه ويبث سمومه في جسده، ليركض بعدها في حالة من الهلع بعد تعرضه لهذا الموقف المميت.