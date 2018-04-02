لاعب الباطن على رادار النصر

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر عن سعي نادي النصر؛ لاستغلال مشروع جامعة الإمام محمد بنو مسعود؛ لتطوير ملعب الجامعة.

وقالت المصادر إن النصر يسعى للتواصل مع الجامعة لتحقيق استفادة بين الطرفين بشأن الملعب.

وعلى جانب أخر أكدت المصادر على أن النصر في صدد التفاوض مع الباطن للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي جورجي سيلفا.

يجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة تطوير ملعب جامعة الإمام محمد بن سعود، بنفس أسلوب تطوير ملعب جامعة الملك سعود .