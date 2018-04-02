” العمل ” تنفذ 3600 جولة تفتيشية في أسبوع لضبط مخالفات التوطين بمنافذ السيارات

عادل الحربي(صدى):

شنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 3600 جولة تفتيشية على منافذ تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة، للتحقق من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين القطاع، وذلك بمشاركة هيئة النقل العام، وعددًا من الجهات الحكومية.

ومن جانبه، أشار خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الجولات التفتيشية التي نُفذت خلال الأسبوع الأول من رجب الحالي، أسفرت عن التزام 3208 منشآة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 126 منشأة.

ولفت ” أبا الخيل ” ، إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 243 مخالفة، وبلغت مخالفات التوطين منها 121 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 122 مخالفة.

وفي السياق ذاته، ناشد ” أبا الخيل ” عملاء الوزارة، بالتواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق ” معًا للرصد ” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.

جدير بالذكر، أن قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات في كافة مناطق المملكة، كان قد دخل حيز التنفيذ في الأول من رجب الحالي، والمهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات هي: ” المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم ” .