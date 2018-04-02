بانضمام الكويت والقادسية.. 19 نادي يشارك في البطولة العربية للأندية

نواف السالم(صدى):

ارتفع عدد الأندية المشاركة في البطولة العربية للأندية ليصل إلى 19 نادي عربي، بتوقيع عقد مشاركة ناديي الكويت والقادسية في البطولة.

ووقع على عقدي المشاركة، صباح أمس، مدير البطولة العربية للأندية طلال آل الشيخ؛ حيث من المقرر أن تنطلق البطولة في شهر أغسطس المقبل بمقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

وبدأت اللجنة المكلفة بدراسة واقتراح التعديلات اللازمة على النظام الأساسي ولائحة الانضباط ولوائح البطولات الخاصة بالاتحاد العربي لكرة القدم العمل على 3 محاور.

و اشتملت الثلاث محاور على النظام الأساسي للاتحاد العربي ولائحة الانضباط للتواكب مع التعديلات التي طرأت على أنظمة ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكلفت اللجنة محمد روراوه لعرض لوائح البطولات لدراستها من قبل أعضاء اللجنة في مدينة الرياض وعرض كل اللوائح المعدلة على رئيس الاتحاد العربي تركي آل الشيخ ومن ثم عرضها على اللجنة التنفيذية لإكمال الإجراءات لاعتمادها من الجمعية العمومية القادمة.