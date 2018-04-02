وزير التعليم يشكل لجنة عاجلة للتحقيق في ” جرب مدارس مكة “

نايف السالم(صدى):

وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، بتشكيل لجنة متخصصة سرية من داخل الوزارة؛ للتحقيق في واقعة ظهور مرض ” الجرب ” بين طلاب مدارس العاصمة المقدسة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ” صدى ” أن اللجنة ستتواجد في مكة المكرمة وسيتم فتح تحقيق مع إدارة التعليم بها وكل الأقسام الإدارية ذات العلاقة، ولن يتم عدم الإعلان عنه إلا بعد الانتهاء من التفتيش.

وأوضحت المصادر أن وزير التعليم العيسى يقف شخصيًا خلف هذه اللجنة المُشكلة من قبل وزارته؛ للتوصل لحل هذه الأزمة والوقوف على أسبابها.

كما أشارت إلى أن تكدس أعداد الطلاب داخل الفصول الدراسية هو سبب تفشي هذا المرض، حيث تجاوزت أعدادهم الـ40 طالبًا في ظل صغر حجم الفصل، لافته إلى أن إدارة تعليم مكة تعمل على تهدئة أولياء الأمور بكافة الطرق.

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