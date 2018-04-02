9 مؤشرات تدل على أن زواجك ليس سعيدا

أماني الغامدي(صدى):

تقول خبيرة في العلاقات الزوجية ، لا شك أن الوصول إلى علاقة زوجية سعيدة هدف يسعى إليه جميع الأزواج، لكن الأمر يحتاج إلى جهود مشتركة من الطرفين، مع الانتباه إلى بعض المؤشرات، التي تدل على أن زواجك ليس سعيداً كما كنت تعتقد :

1- المبالغة في المشاعر

في الأشهر الأولى من الزواج، يبالغ الكثيرون في مشاعر الحب والحنان، وتبدأ هذه المشاعر بالتراجع مع مرور الوقت، لتبدأ المشاكل الزوجية، التي تهدد سعادة الأسرة.

2- الانسحاب من الشجار

إذا رفض أحد الزوجين الحديث خلال الشجار وفضل الانسحاب، فهذا مؤشر سلبي، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2010، أن سلوكيات الانسحاب للأزواج تزيد من احتمالات الطلاق.

3- عدم التفكير بالشريك أثناء غيابه

في عام 2007، أجرى باحثون دراسة على 300 من الأزواج في نيويورك، وطرحوا عليهم مجموعة من الأسئلة حول علاقاتهم الزوجية، ومن النتائج المثيرة للاهتمام، وجد الباحثون أن التفكير في الشريك أثناء غيابه، مرتبط بشكل وثيق بمشاعر الحب.

4- لا تمضي وقتاً مع أصدقائك

امنح نفسك وقتاً للتفكير في شريك حياتك وهو بعيد عنك، فقضاء كل الوقت إلى جانب الشريك يمكن أن يعطي نتائج عكسية، لذلك لا بد لكل من الزوجين من مساحة من الخصوصية، وقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء خارج المنزل.

5- علاقتك الزوجية في صعود وهبوط

تمر العلاقة الزوجية تمر في مراحل صعود وهبوط، لكن تكرار هذا الأمر بشكل مستمر، يمكن أن يهدد بانهيار العلاقة الزوجية.

6- النظر إلى شريك حياتك كما هو في الواقع

تشير مجموعة متنامية من الأبحاث، إلى أن الأزواج الذين لديهم أوهام إيجابية حول الشريك، أكثر احتمالاً للبقاء معاً، وبعبارة أخرى، في العلاقة المستقرة والسعيدة، يبحث كل طرف عن صفات مثالية في الطرف الآخر، ويغفل عن الصفات السلبية.

7- الاعتقاد بوجود بديل مثالي

لا شك أن كل شخص لديه نظرة مثالية إلى شريك الحياة المحتمل، لكن الواقع يختلف عن ذلك، ويعتقد البعض أن هناك شخص آخر في مكان ما يملك الصفات التي لم يمكنوا من العثور عليها في الشريك، وهذا الاعتقاد غير صحيح، ويشكل خطراً على العلاقة الزوجية.

8- الاعتقاد بفكرة التكامل

قد يكون الاختلاف أمر ضروري ليكمل كل من الزوجين الآخر، لكن التناقضات الحادة، يمكن أن تهدد الحياة الزوجية مع مرور الوقت.

9- اختلاف القيم والأفكار

تتسبب الاختلافات في القيم والأفكار والعادات والتقاليد بخلافات جوهرية بين الزوجين، غالباً ما تنتهي بالانفصال والطلاق.