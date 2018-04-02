وظائف إدارية شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء بالرياض
كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن توفر وظائف إدارية شاغرة، لحملة البكالوريوس أو الماجستير مع خبرة، للعمل بالرياض؛ وذلك وفقًا للمسميات التالية:
– أخصائي هياكل تنظيمية
المتطلبات: درجة البكالوريوس أو الماجستير، تخصص إدارة موارد بشرية أو إدارة أعمال، مع خبرة 6 سنوات فأكثر.
– أخصائي تخطيط القوى العاملة
المتطلبات: درجة البكالوريوس أو الماجستير، تخصص إدارة موارد بشرية أو إدارة أعمال، مع خبرة 6 سنوات فأكثر.
– مدير الابتكار والتقييم الإحصائي
المتطلبات: درجة الماجستير تخصص إحصاء أو اقتصاد، بتقدير لا يقل عن جيد جدًا، مع 7 سنوات خبرة فأكثر في نفس المجال.
وناشدت الهيئة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم وتعبئة الطلب عبر الرابط التالي:هنا
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