بالفيديو.. عائلة تعثر على ” ثعبان ” ضخم داخل مسبح في منتزه بالرياض

حمود العنزي(صدى):

وثقت مواطنة بمقطع فيديو عثورها على “ثعبان” كبير في مسبح داخل شاليهات شهيرة في العاصمة الرياض.

وأظهر مقطع الفيديو الثعبان وهو يسبح في المسبح، محذرة الأسر الانتباه للأطفال خوفاً من تعرضهم للأذى.

من جانبها علقت إدارة الشاليهات أن الإدارة تعاملت مع الثعبان وتم قتله في حينه، مشيرة إلى أن الثعبان جاء نتيجة مخلفات موجة الغبار التي جاءت على الرياض الأسبوع الماضي والأرض الفارغة خلفها ساعدت في وصوله إلى المسبح.