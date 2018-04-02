بالفيديو.. عائلة تعثر على ” ثعبان ” ضخم داخل مسبح في منتزه بالرياض
وثقت مواطنة بمقطع فيديو عثورها على “ثعبان” كبير في مسبح داخل شاليهات شهيرة في العاصمة الرياض.
وأظهر مقطع الفيديو الثعبان وهو يسبح في المسبح، محذرة الأسر الانتباه للأطفال خوفاً من تعرضهم للأذى.
من جانبها علقت إدارة الشاليهات أن الإدارة تعاملت مع الثعبان وتم قتله في حينه، مشيرة إلى أن الثعبان جاء نتيجة مخلفات موجة الغبار التي جاءت على الرياض الأسبوع الماضي والأرض الفارغة خلفها ساعدت في وصوله إلى المسبح.
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3127 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجب الانتباه هالايام يكثر خروجها خاصه في الليل تبحث عن البراد
رااايق[ عدد التعليقات: 4322 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله *
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الثعبان جاء نتيجة مخلفات موجة الغبار التي جاءت على الرياض الأسبوع الماضي *!!!!
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كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إِذا عَصِفَتِ الرِّيح قالَ : «اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا ، وخَيْر ما أُرسِلَتْ بِهِ ، وَأَعُوذُ بك مِنْ شَرِّهِا ، وَشَرِّ ما فِيها ، وَشَرِّ ما أُرسِلَت بِهِ » رواه مسلم …