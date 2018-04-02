إمارة مكة تهيب بالمواطنين من تقلبات جوية تشهدها المنطقة

نايف السالم(صدى):

أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، بالمواطنين والمقيمين، اليوم الاثنين، أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري السيول وأماكن تجمع المياه.

حيث أوضحت إمارة مكة، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه قد جاء ذلك نظرًا لتعرض بعض محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة لتقلبات جوية، خاصًة محافظات ” الطائف وتربة والخرمة والموية ومراكز عشيرة ورضوان وظلم والسيل الكبير وما جاورها.

وينتج عن هذه التقلبات الجوية، أمطار رعدية متفاوتة الغزارة، تؤدي إلى جريان الأودية ونشاط في الرياح السطحية، وكذلك تدني في الرؤية الأفقية، وذلك وفقًا لما أكدته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.